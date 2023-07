Uomo di 27 anni arrestato per anni di maltrattamenti alla madre

Un uomo di 27 anni di Tavernerio è stato condotto in carcere dai carabinieri ieri mattina, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare che lo accusa di gravi maltrattamenti alla madre, che proseguivano almeno dal 2016 e scoperti solo ora. Le indagini hanno consentito di ricostruire anni di aggressioni fisiche, botte, morsi, lesioni e pesanti insulti, nel tentativo di farsi consegnare soldi. Aggressioni spesso sfociate in ricoveri al pronto soccorso, con fratture di costole e altre gravi conseguenze, o nei tentativi, da parte dell’anziana donna, di mettersi al riparo chiedendo aiuto ai vicini di casa, che una volta erano anche intervenuti sottraendola alle ire del figlio. Sono stati loro a far intervenire i militari e a far emergere la situazione.