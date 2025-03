Un’arma in più per la Locale: ecco gli sniffer

Sniffer, annusatori per fiutare e riconoscere la droga. Ma gli sniffer che fiutano la droga non sono cani poliziotto. Sono palmari, dispositivi elettronici in grado di rilevare appunto la droga. È la nuova arma contro spaccio e guida sotto l’effetto di sostanze proibite presto in dotazione agli agenti della Polizia locale di Lecco. Gli agenti della Locale del Comando lariano si sono infatti aggiudicati un finanziamento regionale di 20mila euro: i soldi servono per acquistare nuove strumentazioni higt tech che complessivamente costano quasi 50mila euro. Si tratta di 25 dispositivi, tra cui computer, cellulari e tablet, body cam e appunto sniffer. Gli sniffer sono concentrati di tecnologie avanzate, tra cui spettrometria di massa, sensori a ionizzazione per identificare tracce di sostanze stupefacenti, riconoscendone anche il tipo: oppiacei, cannabinoidi, anfetamine... "Un importante contributo per l’acquisto di nuove attrezzature e di strumenti in dotazione ai nostri agenti di Polizia locale – spiega la vicesindaca con delega alla Polizia locale, Simona Piazza -. L’obiettivo è quello di migliorare il controllo ed essere sempre più vicini alle esigenze dei cittadino, permettendo agli agenti di svolgere al meglio e con sistemi più performanti il lavoro sul territorio. Un grazie al nuovo comandante Lucio Dioguardi e agli ufficiali che hanno collaborato alla stesura del progetto". Il co-finanziamento è stato assegnato a fronte della partecipazione ad un bando regionale dello scorso ottobre per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali tramite progetti di sicurezza e contro i fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà.