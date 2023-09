Una petizione online per migliorare la funivia

Ci sono poche corse, l’orario è troppo ridotto. Residenti, villeggianti, turisti e quanti lì lavorano rischiano ogni giorno di restare a piedi, senza poter più né salire né scendere. L’ultima partenza è alle 19.30, troppo presto, anche perché la strada non è omologata per le auto private. Per questo i frequentatori del Pian delle Betulle a Margno chiedono che il servizio della funivia venga migliorato. A lanciare la petizione online gli Amici del Pian delle Betulle, guidati da Piero Guerrera. "Chiediamo l’aggiunta di almeno una corsa serale in alta stagione, l’aggiunta di corse compatibili con la scuola dell’obbligo, l’istituzione di una navetta sostitutiva di collegamento con Paglio in caso di fermo della funivia, tariffe agevolate e abbonamenti annuali per i proprietari di seconde case e la comunicazione tempestiva di periodi di chiusura programmata". Attualmente il servizio è affidato a Imprese Turistiche Barziesi. A fine 2023 il contratto con ITB scade e dovrebbe essere bandita una gara.

D.D.S.