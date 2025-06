Una passerella per lo Stallazzo. Il collegamento verrà ripristinato

Il collegamento per lo Stallazzo verrà presto ripristinato. Sarà realizzata una passerella provvisoria per sorpassare le due frane che da più di un anno bloccano il passaggio sull’alzata lungo l’Adda tra Cornate e Paderno d’Adda, il principale accesso all’unico punto di ristoro suol fiume, lo Stallazzo appunto, gestito dai volontari della coop Solleva per garantire un lavoro a persone fragili. Lo annuncia Giorgio Monti, da pochi mesi presidente del Parco Adda Nord. "Mancano gli ultimi dettagli e le verifiche dei requisiti di sicurezza, ma non dovrebbe volerci ancora troppo tempo – spiega -. Probabilmente verrà realizzata una passerella in parte sopra il canale del Naviglio tra l’alzaia e l’Adda in prossimità del punto dove il passaggio è interrotto". Successivamente verranno rimossi pure i detriti del duplice smottamento che si è staccato a maggio 2024 e verrà messo in sicurezza l’intero versante per ripristinate completamente il percorso dell’alzaia. "Per questo però temo che le tempistiche saranno molto lunghe, poiché è un intervento complicato", ammette il presidente del Parco Adda Nord. Le risorse comunque ci sono. La soluzione del bypass è quella che da mesi propone Luigi Gasperini, presidente della coop Solleva. Intanto, nonostante le difficoltà economiche dovute al minor passaggio di ciclisti ed escursionisti, e quindi clienti, lo Stallazzo, dopo una chiusura forzata invernale, durante i fine settimana è di nuovo aperto. D.D.S.