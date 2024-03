Una girandola di cambi sulla panchina

La travagliata stagione del Lecco incomincia ad inizio estate quando dopo la promozione c’è la storia infinita riguardante l’iscrizione alla B, con ricorsi e controricorsi a causa di un cavillo, terminata solo poco prima del via dell’annata. Il Lecco non è riuscito a fare un mercato con la dovuta tranquillità. L’inizio è stato tremendo: il solo punto, in 6 partite, costa il posto a Luciano Foschi. Al suo posto arriva Emiliano Bonazzoli che, in coppia con Andrea Malgrati, guida la squadra in 18 occasioni conquistando 19 punti e riportando il team in linea di galleggiamento. Alla 19ª il Lecco era qualificato per i playout, a meno uno dalla salvezza diretta. Poi i 5 ko consecutivi e un altro ribaltone, con l’esonero di Bonazzoli e con Aglietti al comando per dare la scossa. Risultato? Un punto in 4 partite, 7 gol subiti e uno realizzato, ultimissimo posto. F.D’E.