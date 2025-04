Una cima “impossibile“ e l’azzardo del 1976

Il Changabang (6864 metri) si trova nel Garwhal indiano. La prima salita risale al 1974 quando il team guidato da Chris Bonington riuscì a salire in vetta lungo la parete Sud-Est. I primi a vincere la parete Ovest furono gli inglesi Joe Tasker e Pete Boardman. Impiegarono più di venti giorni e la loro impresa contribuì a creare il mito della “Montagna di luce“ (il suo nome in tibetano), perché quella parete alla fine degli anni ‘70 era considerata impossibile, un azzardo. Un team neozelandese ci è riuscito nuovamente 46 anni dopo in una decina di giorni. L’idea dei Ragni di Lecco in viaggio verso l’India, è quella di provarci in meno di 48 ore.