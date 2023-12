Una candidatura “galattica” per Brera

Un lavoro galattico. I ricercatori dell’Istituto nazionale di astrofisica dell’Osservato astronomico di Brera reclutano un tecnologo. Il cervellone dovrà sviluppare un software per l’implementazione di telescopici astronomici per il CTAO, il Cherenkov Telescope Array Observatory, un progetto che coinvolge 1.500 scienziati di più di 150 istituti di 25 Paesi. Sarà il più grande del genere mai realizzato, con 3 grandi telescopi, 20 di media grandezza e almeno 40 più piccoli. Si tratta per cominciare di un incarico di un anno, poi prorogabile. La sede di lavoro è soprattutto l’Osservatorio astronomico di Merate, cominciato a costruire un secolo fa.

"L’Osservatorio astronomico di Brera, ed in particolare la sede meratese, ha sviluppato una riconosciuta leadership in attività, sia scientifiche che tecnologiche, ad esempio la produzione di specchi per astronomia – spiega Monica Sperandio, ricercatrice e divulgatrice scientifica della specola brianzola -, Sono cruciali per il CTAO. L’obiettivo è costruire e poi sfruttare il più grande e sensibile osservatorio mai realizzato nell’ambito delle osservazioni di raggi gamma di altissima energia con tecnologia. Ci si aspetta divenga, per i prossimi 4-5 decenni almeno, un cardine dell’astronomia mondiale nei settori dell’astrofisica delle alte energie e della fisica astroparticellare". Il software engineer da selezionare contribuirà allo sviluppo del complesso software di controllo dei telescopi di taglia più piccoli. Possono partecipare laureati del vecchio ordinamento o con laurea magistrale e specialistica in Informatica, Ingegneria, Fisica o Astronomia, in possesso del dottorato di ricerca o con almeno 3 anni di esperienza post-laurea. Cìè tempo fino al 22 dicembre per le candidature.