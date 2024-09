Una Camminata per la vita. Via a Villa Rosa

Una Camminata per la vita. La organizzano per sabato i volontari dell’associazione Un aiuto per la vita e oltre Domenico Lamura Della Franca, guidati dal presidente Omar Tavola. L’evento, per promuovere lo sport per tutti, è in programma per domenica, il 15 settembre, tra Molteno, Sirone e Garbagnate Monastero, con un percorso o di 6 o di 12 km. Ci si ritrova al parco di Villa Rosa a Molteno dalle 7.45 alle 9.30. Per informazioni: info@aiutoperlavitaeoltreodv.eu o il numero 324.9893927. Le iscrizioni per i gruppi terminano venerdì.

D.D.S.