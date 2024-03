Un vertice in Prefettura sulla Superstrada 36: "Pronti ad affrontare il traffico di Pasqua"

Statale 36 da bollino nero per le vacanze di Pasqua e per il ponte del 25 aprile e dell’1 maggio. Lo prevedono i gestori di Anas, che si occupano della Super Milano–Lecco–Colico, che probabilmente verrà presa d’assalto da migliaia di automobilisti che per le festività si sposteranno in massa verso il lago di Como e le montagne di Valtellina e Valsassina. Per limitare per quanto possibile i disagi e mettere a punto un piano per gestire eventuali emergenze viabilistiche, il prefetto di Lecco Sergio Pomponio l’altro giorno ha chiamato a rapporto i vertici di Polstrada e delle forze dell’ordine e i sindaci dei paesi attraversati dalla 36. Durante i giorni ad alto rischio verranno schierati quanti più agenti e militari di pattuglia possibili. In campo ci saranno pure i poliziotti della Locale che presidieranno soprattutto gli svincoli principali, se necessario in modo permanente. "Particolare attenzione è stata dedicata alle comunicazioni agli utenti ed è stata ribadita l’esigenza che i gestori delle strade provvedano alla tempestiva predisposizione di segnaletica per indicare eventuali deviazioni di percorso e al costante e tempestivo aggiornamento dei messaggi variabili a mezzo di pannelli", si legge in una nota della prefettura. Significa che, in caso di incidenti, rallentamenti, code o altri problemi, verranno subito diramati messaggi sui pannelli a scritta variabile, sebbene pochi, in modo da infornare gli automobilisti e indicare eventuali percorsi alternativi. Un anticipo di quanto potrebbe comunque andare in scena già oggi, specialmente durante il controesodo del pomeriggio, come successo lo scorso week end e come succede tutti i fine settimana di bel tempo. D.D.S.