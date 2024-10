Un ottobre galattico al Planetario. Anche per il pubblico più giovane

LECCO

Un ottobre galattico al Planetario civico di Lecco, gestito dagli astrofili del gruppo Deep Space. In programma intanto ci sono i Venerdì al Planetario: si comincia l’11 ottobre, alle 21, con Cecilia Corti ed Enrico Paleari con "Mostri da laboratorio: scienza delle creature fantastiche", alla scoperta delle figure che popolano film fantastici; il 18 c’è Francesco Rosario Ferraro, professore ordinario di Astronomia all’Università di Bologna per parlare di "Siamo figli delle stelle: l’origine cosmica degli elementi"; infine il 25 il fisico e astrofisico Lorenzo Paletti presenta "Pseudoscienza criminale: trapiantatori di gonadi e serial killer", sulle storie di scienziati bizzarri e perfino criminali. Due i momenti per i più piccoli; sabato 5 con Gruby, il maialino spaziale e il 19 con il Piccolo principe, sempre di pomeriggio alle 15 e alle 16,30, con un’età consigliata per i partecipanti dai 4 ai 7 anni. Sabato 12 invece è in programma una serata osservativa al piazzale della funivia dei Piani d’Erna, mentre la sera di sabato 26 ottobre il compositore e chitarrista Vincenzo Adelini regala "Moonlight From…", un’esperienza che unisce musica e astronomia. E poi naturalmente le proiezioni in cupola: domenica 6 e 20 ottobre, alle 10, e domenica 13 e 27 ottobre alle ore 16. Per ulteriori informazioni sugli eventi in calendario, consultare il sito internet www.deepspace.it.

Daniele De Salvo