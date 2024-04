Un nuovo alloggio per neo maggiorenni

Il terzo Progetto casa di Como Accoglie è in cantiere: la partecipazione al bando del Comune per l’assegnazione di appartamenti in housing sociale, cui l’associazione aveva partecipato nel 2023, ha avuto esito positivo assegnando in concessione l’alloggio per 18 anni. Una struttura piccola ma funzionale, che tra fine maggio e inizio giugno diventerà fruibile, garantendo l’accoglienza di quattro neo maggiorenni. "Abbiamo scelto di dedicare loro questo nuovo progetto perché sono una fascia di popolazione fragile e vulnerabile. I minori stranieri non accompagnati, al raggiungimento della maggiore età, escono dai sistemi di tutela e rischiano di essere abbandonati a se stessi, con i pericoli che ne conseguono. Al momento si stanno consolidando molto positivamente le due accoglienze nella casa di via Bellinzona e di Lipomo, siamo soddisfatti dei percorsi che stanno facendo i ragazzi, anche affiancati dal nostro educatore".

Pa.Pi.