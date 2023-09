Un castello di manovra alto quindici metri La palestra dove far allenare i pompieri in erba

Il simbolo della futura caserma dei Vigili del fuoco volontari di Merate sarà il castello di manovra. Si tratta di una torre alta 15 metri, molto semplice, con travi e muri portanti, una scala interna e ampi finestroni. La caratteristica sarà la copertura in legno lamellare con manto in lamiera color testa di moro, con forma ad arco a guisa di fiamma. Servirà per l’addestramento di quanti da grandi vogliono fare i pompieri, come il draghetto Grisù e per le esercitazioni dei 45 volontari che già indossano la divisa. Il progetto del nuovo Polo del soccorso della Brianza, fermo al palo dopo la posa della prima pietra a marzo 2022, prevede la costruzione di 1.200 mq di edifici tra rimesse dei mezzi, il castello di manovra e la sede della Protezione civile. D.D.S.