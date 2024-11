“Un campione per amico“. A lezione 500 ragazzi

In campo non con uno, ma con quattro campioni dello sport. Tutti insieme. E che – ex - campioni: il tennista Adriano Panatta, il pallavolista Andrea Lucchetta, il calciatore Ciccio Graziani e il rugbista Martín Leandro Castrogiovanni. Cinquecento bambini e ragazzini delle elementari e delle medie di Lecco ieri mattina hanno giocato con loro sul campo del Palataurus, il palasport della Città dei Promessi sposi. È stata un’occasione di sport e sano divertimento, ma anche di inclusione. E poi di educazione alla sostenibilità, educazione finanziaria e al risparmio. L’iniziativa, "Un campione per amico", alla sua 23^ edizione, patrocinata da Coni e ministero di Sport e Giovani, è stata infatti sponsorizzata dai vertici di Banca Generali, guidati dall’ad Gian Maria Mossa. "Crediamo sia importante trasmettere a bambini e ragazzini l’esempio di questi quattro grandi campioni, ma vogliamo anche richiamare l’attenzione di tutti sull’importanza di una corretta educazione finanziaria a cui vogliamo avvicinare i più giovani", spiega Massimiliano Melegari, sales manager di Banca Generali in Lombardia e Trentino Alto Adige. "È stata una bellissima emozione incontrare il sorriso e la voglia di giocare e divertirsi insieme a tanti alunni e studenti e ai loro insegnanti – sono le parole di Panatta -. Questa manifestazione ha un valore inclusivo. Quello che più conta per noi è regalare momenti spensierati ai più giovani e, attraverso lo sport, favorire il contatto umano, trasferendo quei sani valori determinanti per diventare campioni nella vita prima ancora che nella competizione sportiva". D.D.S.