Ufficio Postale di Merate, Chiusura Estiva per 4 Mesi

L’ufficio postale di Merate chiude non per ferie ma per lavori di ristrutturazione. Sarà una lunga, lunga serrata, per tutta l’estate fino all’autunno inoltrato. La filiale di Poste italiane di via Rondinella a Merate resta chiusa da settimana prossima, da martedì 4 luglio, per 4 mesi consecutivi, fino al 6 novembre, sempre salvo eventuali imprevisti. Durante la serrata, impiegati e soprattutto i clienti, si trasferiscono in blocco a Cernusco Lombardone. Peccato che l’ufficio postale di Cernusco, rispetto a quello di Merate, funzioni a scartamento ridotto, come spazi e come orari. È aperto solo il mattino: da lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Nessuno né sapeva nulla, tanto meno nessuno ha comunicato con anticipo utile, né da Poste e neppure da parte dell’Amministrazione comunale, dove pure sono state inoltrate le pratiche per poter svolgere i lavori. Solo ieri mattina i correntisti postali e i clienti hanno appreso la notizia tramite un foglio formato A4 affisso sulla porta d’ingresso dell’ufficio: "Avviso temporanea variazione sede – si legge sul manifestino -. Dal 4 luglio 2023 al 6 novembre 2023 questo ufficio si trasferisce, causa lavori, nella sede provvisoria, presso l’ufficio postale di piazza Vittoria 5 a Cernusco Lombardone". In calce poi gli orari: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Molti clienti di Poste sono pensionati e anziani, non tutti dispongono di un’auto, sono in grado di guidare o di spostarsi autonomamente, hanno familiari su cui fare affidamento, né hanno dimestichezza con bancomat, homebanking e servizi online. D.D.S.