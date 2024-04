Ufficio di prossimità. Il Tribunale in Comune

Una sorta di cancelleria del tribunale distaccata in municipio a Merate. Dal 14 maggio apre a Merate, nella sede municipale, il nuovo Ufficio di Prossimità per offrire ai cittadini un servizio giudiziario. Si tratta di uno sportello informativo dove gli utenti possono ricevere supporto e depositare telematicamente atti di volontaria giurisdizione. È il primo del genere in provincia di Lecco. Alla cerimonia di apertura, prevista per giovedì alle ore 10, ci saranno anche rappresentanti della Corte d’Appello di Milano, di Regione Lombardia e Anci Lombardia. L’Ufficio di Prossimità sarà operativo durante le giornate di martedì dalle 9 alle 12, su appuntamento. Gli utenti potranno ricevere orientamento gratuito su servizi quali amministrazioni di sostegno, tutele, istanze al giudice in materia di minori, oltre che depositare telematicamente la relativa documentazione. Ad integrare e completare le attività dello sportello ci sarà anche un’area web sul sito del Comune di Merate. Il progetto è finanziato con fondi europei. Dal Comune vengono però messi a disposizione i locali, le attrezzature e gli impiegati. D.D.S.