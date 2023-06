Ucciso a Squinzano il 42enne condannato nel 2010 per omicidio volontario

Nel 2010 era stato condannato a 16 anni per avere ucciso l’uomo accusato dalla sua fidanzata di averla violentata, a Brignano Gera d’Adda. Martedì notte Luigi Guadadiello, 42 anni, è stato assassinato a colpi di pistola a Squinzano, nel Leccese. Alle 21.30 qualcuno l’ha aspettato fuori casa e gli ha sparato due colpi d’arma da fuoco, uccidendolo. Il delitto nella Bergamasca risale al 15 dicembre 2008, quando Guadadiello aveva 28 anni ed era già conosciuto alle forze dell’ordine. Viveva con una 23enne pugliese in via Locatelli. Nella stessa palazzina una vicina ospitava il fidanzato marocchino Abdelghani Khadda, 31 anni, in Italia da 13, piastrellista con qualche problema di droga. La fidanzata di Guadadiello lo accusò di averla violentata, lui andò a cercare il marocchino e gli sferrò due coltellate al cuore, uccidendolo.