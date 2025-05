Inclusività e musica con Jackson

Musica, inclusività e contaminazione culturale. È questo il cuore di The House That Cried, composizione ideata e musicata dal celebre sassofonista dei Van der Graaf Generator David Jackson (nella foto), in programma per sabato alle 20.30 nell’auditorium del Centro civico Pertini di Lecco. L’evento, nell’ambito del progetto I Quartieri del Terzo Paradiso e delle attività progettate per il bando ministeriale Educare Insieme, è organizzato dagli artisti del Crams, il Centro ricerca arte musica spettacolo. Si esibiranno musicisti, coristi e persone provenienti dal Centro diurno disabili La Casa di Stefano e della Residenza Medale degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco.