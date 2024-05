Turni lunghi e stipendi bassi. I tecnici sanitari migrano altrove

C’è carenza di tecnici sanitari di radiologia e di specialisti radiologi dell’ospedale di Merate. I tecnici di radiologia sono i professionisti che materialmente effettuano gli esami radiografici, mentre gli specialisti radiologi sono i medici che valutano le immagini degli esami radiografici e formulano le diagnosi. Nel giro di poche settimane al presidio brianzolo hanno rassegnato le dimissioni tre tecnici e due radiologi, che hanno vinto un concorso per altre strutture e quindi si trasferiranno altrove. Nemmeno la promessa di mezzo milione di euro per acquistare strumentazione clinica più moderna e performante, annunciata dall’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso in persona durante la sua vita il marzo scorso al San Leopoldo Mandic, è bastata a convincere i professionisti della Radiologia a restare. Sono due le principali motivazioni alla base della scelta di migrare altrove: i turni ritenuti disagevoli, specialmente per le troppe notti specialmente per i tecnici di radiologia; i compensi troppo bassi. In Asst di Lecco infatti gli stipendi sono mediamente più bassi rispetto a quelli garantiti in altre aziende socio-sanitarie territoriali della Lombardia, sebbene il contratto collettivo nazionale di riferimento sia uguale per tutti. Senza tecnici sanitari di radiologia potrebbero risentirne pure i pazienti del Pronto soccorso, almeno durante la notte, perché la Radiologia al San Leopoldo Mandic durante la notte è attiva fondamentalmente solo per garantire esami radiografici ai pazienti del Pronto soccorso. Gli esami vengono poi “letti“ e refertati a distanza dagli specialisti radiologi che prestano servizio all’ospedale di Lecco. Senza chi materialmente esegue gli esami, lastre, tac, pet e risonanze non possono tuttavia essere eseguite. D.D.S.