"Turisti Svizzeri al Lario: Giorni Intensi per Accoglienza e Controlli"

Si annunciano giorni intensi nelle località turistiche del Lario che si preparano ad accogliere, dopo il lungo ponte per il 2 giugno, i turisti svizzeri che festeggiano il Corpus Domini che cade proprio nella giornata di oggi ed è una festa nella metà dei Cantoni. Sulle strade del lago si attende l’arrivo di migliaia di turisti da oltreconfine e la statale Regina naturalmente sarà osservata speciale.

In questi giorni la presenza della Polstrada, che come ogni estate negli ultimi anni ha riaperto la sede staccata di Tremezzina, si è fatta sentire con un giro di vite nei controlli del mezzi pesanti. Tra una settimana è previsto anche il ritorno alla circolazione a doppio senso a Griante, in località Cà Bianca, dove nelle ultime settimane la strada era stata parzialmente interrotta per i lavori legati all’apertura del portale nord della Variante della Tremezzina. R.C.