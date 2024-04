Turismo e gare olimpiche. Tredici milioni di euro per far nevicare sulla Stelvio

Il sistema di innevamento programmato di Bormio verrà potenziato prima delle Olimpiadi. E così col bacino, della capacità di 88.000 metri cubi, che verrà costruito entro il 2025 intorno ai 1.900 metri della località S. Ambrogio, la pista Stelvio avrà un sistema di innevamento artificiale ancora migliore.

"È stato approvato l’atto integrativo della convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia, Aria spa e Comune di Valdisotto – afferma l’assessore regionale a Enti locali e Montagna della Regione Massimo Sertori - per la realizzazione delle infrastrutture necessarie (vasche, bacini di accumulo, allacciamenti) al potenziamento degli impianti di innevamento programmato della ski-area di Bormio. Definiti inoltre anche i tempi di attuazione della realizzazione delle opere". Il costo complessivo dell’intervento è di 12.500.000 euro, ai quali vanno sommati 500.000 euro per i servizi tecnici di progettazione della "sostituzione della tubazioni delle condotte idriche della sorgente Calvarana e Sobretta".

La copertura finanziaria di 13.000.000 euro sarà garantita da Regione Lombardia per 8.000.000 sul capitolo "Contributi per il sostegno agli impianti per l’esercizio degli sport invernali - fondo ripresa economica" e per 5.000.000 sul capitolo "Infrastrutture per le Olimpiadi invernali 2020/2026 - Fondo ripresa economica". "Con questo atto – continua Sertori –, Regione Lombardia sostiene la progettazione e la realizzazione del bacino S. Ambrogio, in stretto coordinamento con la Società Milano Cortina, quale infrastruttura necessarie per il potenziamento degli impianti di innevamento programmato della ski-area di Bormio, ed in particolare della pista Stelvio, dove si svolgeranno le gare olimpiche di sci alpino". Il cronoprogramma prevede la consegna del bacino a fine novembre 2025.

"È un’ottima notizia – dice Valeriano Giacomelli, ad SIB (Società Impianti Bormio) -, in questo modo il sistema di innevamento programmato verrà potenziato. Il bacino dalla capienza di 88.000 metri cubi di acqua può garantire la produzione di 180.000/200.000 metri cubi di neve artificiale, più o meno quanto ne serve per innevare la Stelvio ma grazie a questo impianto potremo farlo con più tranquillità e, soprattutto, in minor tempo".