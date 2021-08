Mandello del Lario (Lecco), 9 agosto 2021 – Ha rischiato di pagare a caro prezzo il tuffo proibito dalla galleria del Moregallo a Mandello del Lario un giovane di 20 anni di Seregno. Dopo un salto di 20 metri il 20enne è infatti atterrato malamente in acqua, diventata dura come una lastra di cemento. Nonostante il colpo è fortunatamente riuscito a raggiungere da solo a nuoto la sponda e a trascinarsi a riva, da dove con i suoi amici ha chiesto aiuto ai soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco specializzati nel soccorso speleo alpino fluviale che lo hanno recuperato e affidato poi alle cure dei sanitari del 118 e ai volontari di Lecco Soccorso che lo hanno infine trasferito d'urgenza in ambulanza in ospedale. Dal punto dove si è lanciato, come da tutta la zona, non ci si potrebbe tuffare, eppure, nonostante i segnali di divieto e di pericolo, molti ragazzi continuano a sfidare la sorte e a buttarsi in acqua dai finestroni della vecchia galleria dismessa della provinciale Lariana, che proprio per questo il sindaco Riccardo Fasoli vorrebbe vendere, o addirittura da ancora più in alto, spesso immortalando l'impresa o la sfida di coraggio con gli smartphone e postando poi le immagini in rete, come dimostrato da un video dimostrativo realizzato da stunts professionisti di WaitYouThere. L'anno scorso proprio tuffandosi da quello stesso punto un 26enne è morto affogato.