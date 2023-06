Truffa in Bergamo: "Pacchetto turistico" senza garanzie legali

Arriva l’estate e la voglia di pensare alle vacanze. Ma attenzione alle truffe che promettono soggiorni al mare con sconti. Adiconsum Bergamo sta ricevendo numerose segnalazioni e per questo ha deciso lanciare l’avvertimento sulla presenza in provincia di agenti di una fantomatica agenzia di viaggi di Vigonza, in provincia di Padova, che vendono un contratto, mascherato dal nome di "pacchetto turistico". Mina Busi, presidente di Adiconsum spiega: "Il contratto prevede degli sconti anche del quaranta per cento sui futuri viaggi da organizzare nei prossimi anni, addirittura venti anni. Ci chiediamo con quali garanzie sull’aspettativa di vita delle persone. Forse svolgono il loro lavoro avvalendosi della sfera di cristallo, Ma ci si chiede anche con quali certezze questa struttura è in grado di garantire quanto promesso e per così lungo tempo. Mi vien da dire che si sta semplicemente vendendo fumo. Invitiamo le persone a non lasciarsi coinvolgere in questa avventura che comporta un esborso di oltre cinquemila euro, senza avere nessuna certezza". La dicitura "pacchetto turistico" non è conforme alla legge, perché il codice del turismo prevede all’art. 36 che siano stabiliti in modo chiaro la destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, e qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata con relative date di inizio e fine; il prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista; mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato. Tutti elementi che nel contratto mancano. F.D.