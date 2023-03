Trova un portafoglio con seicento euro Lo consegna alla Polizia

Trova un portafogli con seicento euro in contanti e lo consegna alla polizia, che lo restituisce al proprietario. Il gesto di altruismo e grande senso civico è stato compiuto l’altroieri, martedì, da una signora di Brescia, peraltro nella zona della stazione ferroviaria che abitualmente si guadagna gli onori delle cronache per questioni di degrado e microcriminalità. La donna, una quarantenne di passaggio, sul piazzale ha avvistato appunto quel portafogli gonfio di banconote. Dentro c’erano anche carte di credito e documenti di colui che l’aveva smarrito. La signora l’ha raccolto e l’ha portato agli agenti del Commissariato Carmine, impegnati nel servizio di pattugliamento quotidiano. Tramite la centrale operativa i poliziotti hanno contattato il proprietario il quale, quasi incredulo, ha potuto tornare in possesso di tutto.