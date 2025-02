Trentasettenne preso a bastonate lungo la ex Ss 36

Gli hanno spaccato la faccia a bastonate e poi a calci e pugni quando era ormai a terra, rannicchiato su se stesso per cercare di proteggersi. L’altra notte un campano di 37 anni che abita a Merate è stato massacrato di botte in un parcheggio lungo la ex Ss 36, sul confine tra Merate e Cernusco Lombardone. A picchiarlo a sangue sono stati alcuni stranieri in branco, in quella che sembra essere stata una spedizione punitiva mascherata da un tentativo di rubargli la bicicletta. Il sospetto infatti è che si sia trattato di un agguato per faccende di droga. La prognosi è di 30 giorni.