Treni, disservizi e pendolari . Faccia a faccia con l’assessore: "Qualcosa si sta muovendo"

SONDRIO

Un incontro che lascia ben sperare. Ed entro la prima metà del 2024 la tratta Milano – Tirano avrà 20 treni nuovi di zecca. Queste le prime considerazioni di Gianfranco Bordoni (foto) al termine dell’incontro avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì a Milano con l’assessore regionale ai Trasporti e mobilità sostenibile Franco Lucente e con il suo staff. Ma come si è arrivati a questo incontro? L’ex consigliere comunale sondriese Gianfranco Bordoni dal 1 settembre 2022 lavora all’Ufficio scolastico regionale e quindi 3 volte la settimana fa il pendolare dal capoluogo a Milano e ritorno.

In questo periodo Bordoni ha potuto constatare i mille disservizi. Ritardi dei convogli, treni vetusti, poche informazioni e tanto altro ancora. Tutto il repertorio che manda "in bestia" ogni giorno centinaia di pendolari. E così Bordoni, raccogliendo anche le istanze di molti sui compagni di sventura, ha deciso a ottobre di lanciare una petizione per dire "basta". Petizione che ha raccolto in un batter d’occhio oltre 2000 adesioni e che, probabilmente, ha indotto l’assessore Lucente a dare udienza a Bordoni. "È stato veramente un incontro molto interessante, dai toni pacati e civili e in cui le argomentazioni e le idee per uscirne sono state prevalenti rispetto a tutto il resto – dice Bordoni -. L’assessore e lo staff mi hanno ringraziato per aver proposto un’istanza con estrema civiltà. Innanzitutto sono stati identificati alcuni momenti critici e alcune problematiche da risolvere. Ci è stato detto che la Regione avrà un incontro con Rfi per parlare della tratta Milano – Tirano e dei suoi problemi…". Quindi c’è un problema. Tutti se ne sono resi conto, d’altronde non ci voleva molto viste le continue lamentele. "I problemi sulla nostra tratta derivano dal sistema di monorotaia presente e anche dai molti passaggi a livello. Problematiche di competenza di Rfi. Riguardo a Trenord si è convenuto sul fatto dei treni vetusti degli anni ’80. A questo proposito l’assessore si è impegnato: entro la prima metà del 2024 saranno immessi 20 nuovi treni Donizetti. Ho fatto presente che nell’immediato andrebbe implementato il servizio relazionale tra Trenord e gli utenti. Ci siamo dati appuntamenti tra un anno esatto, per fare il punto. Mi auguro che alcune cose migliorino". Fulvio D’Eri