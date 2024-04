Travolto dal cancello, una condanna

Il 26 marzo 2019, un cancello della dogana commerciale di Ponte Chiasso era uscito dai cardini, travolgendo un finanziere. Nello schiacciamento, il militare aveva riportato un grave trauma toracico e una serie di fratture, che gli erano costate 244 giorni di malattia. Ieri, davanti al giudice monocratico di Como Valeria Costi, si è concluso il processo per lesioni colpose a carico di Marzia Mariotti, 49 anni, dirigente dell’Ufficio Dogane, condannata a 200 euro di multa, che hanno sancito la responsabilità penale di quanto accaduto, derivante dal suo ruolo, e accusata di non aver provveduto a verificare che l’impianto fosse sottoposto ad adeguata manutenzione. Il giudice ha invece assolto gli altri tre imputati: per non aver commesso il fatto Pier Paola Ercolano, 59 anni, funzionario garante delle misure di prevenzione, perché il fatto non costituisce reato, i due ufficiali della GdF in servizio in quel periodo: l’ex comandante del Gruppo di Ponte Chiasso, e l’ex comandante della sezione operativa. Secondo l’accusa, non avevano segnalato la criticità all’Agenzia delle Dogane, ma il giudice ha ritenuto non sussistente questo obbligo. L’obbligo di manutenzione del cancello, come emerso dal processo, era in capo all’Agenzia Dogane: la sentenza, in attesa delle motivazioni, sembra già anticipare l’accoglimento di quanto sostenuto dalle difese: le altre figure di riferimento dell’area doganale, civili e militari, non avevano la possibilità di essere a conoscenza delle lacune inerenti la manutenzione.

Pa.Pi.