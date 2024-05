Travolto da un’auto sul rettilineo. Pedone di 48 anni muore sul colpo

INVERIGO (Como)

I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma le sue condizioni erano ormai troppo gravi, a causa dell’urto con l’auto che lo ha colpito mentre camminava lungo via Don Gnocchi, sabato notte. Elmahjoub Ghazal, marocchino di 48 anni residente a Barlassina, è morto poco dopo le 23.15 di sabato sera, prima ancora che il personale del 118 riuscisse a tentare un trasporto in ospedale. Alla guida della auto che lo ha investito, una Toyota Yaris, c’era un trentanovenne di Anzano del Parco, risultato leggermente positivo all’alcoltest. I carabinieri di Lurago d’Erba, intervenuti per i rilievi, hanno terminato gli accertamenti a tarda notte, denunciando l’uomo a piede libero per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. Nel frattempo stanno procedendo gli accertamenti per arrivare a ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto in via Don Gnocchi a Inverigo, il tratto di strada rettilineo che conduce verso Lurago d’Erba. Qui il pedone è stato urtato e sbalzato a terra, fin da subito ridotto in condizioni irreversibili. Il suo decesso è stato dichiarato sul posto, al termine dei tentativi di rianimazione. Ora il magistrato di turno della Procura di Como, Michele Pecoraro, deciderà quali ulteriori accertamenti disporre, ma quello di Inverigo non è stato il solo incidente avvenuto nel fine settimana.

A Merone alle 4.30 di sabato notte, cinque giovani di età compresa tra i 19 e i 20 anni, sono rimasti feriti a causa del ribaltamento della loro auto: uno di loro è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza. Alle 9.45 di ieri mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla A9 a Lomazzo Nord in direzione Chiasso, per un incidente in cui sono rimasti coinvolti due veicoli con tre persone a bordo, tra cui un bambino di un anno, tutti soccorsi dai sanitari con ferite lievi.

A Legnano, tre le persone tra i 22 e i 24 anni soccorse dal 118 per un incidente accaduto alle 4.50 di ieri mattina, in via Robino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti un’auto è andata fuori strada in prossimità di viale Sabotino. La vettura si è poi capovolta. A portare le prime cure tre ambulanze della Croce rossa e l’automedica. I tre feriti sono stati condotti in codice giallo ai pronto soccorso di Legnano, al Circolo di Varese e al San Carlo di Milano.