Transizione energetica. Cosa cambia

In risposta alle sfide legate al cambiamento climatico e alla necessità di adottare pratiche più sostenibili, la Camera di commercio di Sondrio, in particolare, nell’ambito di un progetto coordinato da Unioncamere e assistito dal fondo di perequazione, è impegnata nella promozione e implementazione di soluzioni per una transizione energetica più sostenibile. Tre i webinar per questo inizio 2024: si parte il 25 gennaio, con l’incontro "Efficientamento e risparmio energetico" organizzato in collaborazione con Dintec, in cui Jacopo Romiti, esperto della Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia, spiegherà strumenti e opportunità per usare al meglio l’energia delle imprese.

Seguirà il 1° febbraio un incontro, promosso con Unioncamere Lombardia, in cui saranno approfonditi gli aggiornamenti normativi in materia e saranno analizzate le fasi di vita di una CER. L’8 febbraio, nell’ultima riunione organizzata con Dintec, Michele Pio Parracino, esperto in finanza agevolata, illustrerà i contributi e gli incentivi per le imprese finalizzati alla transizione green. Il progetto si completa con la possibilità, per imprese ed enti, di usufruire di un servizio di supporto per l’attivazione di un "tavolo di progettazione", con lo scopo di individuare e raccogliere i fabbisogni specifici all’avvio di nuove CER sul territorio provinciale. "La transizione energetica è un tema di crescente interesse tra le imprese - commenta Loretta Credaro (foto), presidente della Camera di Commercio di Sondrio -. Nel 2023 abbiamo finanziato 13 imprese con oltre 86mila euro per la realizzazione di attività di consulenza e formazione finalizzate all’efficienza energetica, fra le quali attività funzionali alla costituzione di una CER". La partecipazione ai webinar è gratuita previa iscrizione online: https://bit.ly/48A30KG. Per eventuali ulteriori info è possibile contattare gli uffici camerali: digit@so.camcom.it. F.D’E.