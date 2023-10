Torna a casa, sente i ladri. I carabinieri bloccano due “topi” da garage

Sono le 2,30 della notte tra sabato e domenica, una 26enne torna a casa dopo la serata con gli amici. Scende con l’auto nei garage del palazzo dove abita con i genitori, a Gorle. Si accorge che un paio di box, di fronte al suo, hanno grossi fori alle porte basculanti. La giovane ha paura, chiama al cellulare i genitori. Tutti e tre salgono in casa e chiamano il 112. Dal balcone si sentono strani rumori che provengono dai garage. Sono i ladri in azione che stanno forzando le saracinesche per rubare, con tutta probabilità bici per poi rivenderle. L’arrivo di due pattuglie, una della Tenenza di Seriate e l’altra del Nucleo radiomobile di Bergamo, bloccano i ladri. Uno è un minore, mentre il complice, origini marocchine, ha 23 anni.