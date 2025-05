Finale di Champions, niente accredito per un giovane tifoso interista disabile: “È la quinta volta di fila che Nicolò riceve un rifiuto”

Bellano (Lecco) - Per un tifoso nerazzurro appassionato come lui, è la “partita della vita” a cui vorrebbe assistere di persona, dagli spalti del Munich Football Arena di Monaco di Baviera. Purtroppo però Nicolò alla finalissima di Champions tra Inter, la sua squadra del cuore, e il Paris Saint-Germain non potrà esserci. La sua domanda accredito è stata rifiuta: troppe richieste, troppi pochi i posti.

Nicolò Denti è un giovane tifoso interista di 29 anni di Bellano. È affetto da distrofia muscolare di Duchenne. “Mio fratellino Nicolò ha un sogno, essere a Monaco per la finale di Champions della sua Inter – racconta Thomas, 38 anni, giornalista addetto stampa in Ats Brianza, ex vicesindaco di Bellano –. Nicolò ha la distrofia muscolare di Duchenne. Vive su una carrozzina e non può fare molto. L’Inter è la sua più grande passione, ma per un disabile è difficile seguire la squadra”. Ieri però gli è arrivata la risposta che temeva: “La sua richiesta di accredito non è stata selezionata dal nostro sistema automatico”.

È la quinta volta di fila che Nicolò riceve un rifiuto. “Purtroppo questa volta lo ha ricevuto per la partita della vita, quella che poteva regalargli un sogno”, spiega il suo “fratellone” Thomas, che parla per lui perché Nicolò è molto timido. Nicolò aveva già protestato per il nuovo sistema di selezione per l’accesso allo stadio dei tifosi disabili, che non “premia” né il tempismo per chiedere l’accredito, né la fedeltà alla propria squadra. Alla finalissima tra Inter e Psg in programma la sera di sabato 31 maggio, la “partita della vita”, mancano tuttavia ancora un paio di settimane e per questo Nicolò spera ancora che qualcuno dall’Inter o altri lo aiutino ad avverare il suo sogno.