Paura a Lecco, terremoto sotto il lago di Como: cos’è successo

Lecco, 21 giugno 2024 – Una scossa di terremoto sotto il lago di Como. Nella notte i sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una scossa sismica. L'epicentro è stato localizzato a 7 chilometri di profondità, tra Lierna, sulla sponda orientale del ramo lecchese del Lario, e Limonta di Oliveto Lario, dall'altra parte del lago. Il sisma si è cioè verificato sotto il lago di Como.

È successo poco dopo le 4, alle 4.09 e 22 secondi per la precisione. Si è trattato di una scossa di una magnitudo di 2.5 della scala Scala Richter, un'intensità molto modesta. Non si sono quindi registrati danni né richieste di intervento ai vigili del fuoco, e in pochi sono riusciti a percepirla. Non si sono verificati fenomeni anomali neppure nel lago.