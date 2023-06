Lecco-Foggia: finale playoff per la B. Alta tensione, allarme invasione tifosi senza biglietto

"Sarà solo un’appassionata festa dello sport". Lo garantisce il prefetto di Lecco Sergio Pomponio. Ad dover restare solo una grande festa, comunque vada a finire, senza scontri, né disordini né altri problemi di sorta, è la finalissima per un posto in serie B tra i blucelesti del Lecco Lecco e i rossoneri del Foggia, in programma questo pomeriggio al Rigamonti – Ceppi, con inizio alle 17.30. Verrà trasmessa in diretta sia su Sky Sport, sia su Rai 2.

La grande attesa

È la partita decisiva di ritorno, che potrebbe riportare i Blucelesti in Serie B dopo un’attesa lunga mezzo secolo. La finale dei playoff di serie C è considerata ad alto rischio: durante l’andata di martedì in Puglia, vinta per 2-1 fuori casa dai lecchesi, secondo i foggiani l’arbitro avrebbe commesso alcuni errori che hanno reso la vigilia molto tesa, almeno sui social. Si teme inoltre l’invasione di migliaia di ultrà rossoneri senza biglietto, poiché tutti gli 883 tagliandi riservati agli ospiti sono esauriti, come lo sono del resto tutti i posti sugli spalti. Per questo l’allerta è massima e il questore Ottavio Aragona ha ricevuto l’incarico di predisporre un imponente servizio d’ordine e di sicurezza.

Dispiegamento di forze

Fin dal primo pomeriggio verranno schierati almeno 300 poliziotti, carabinieri e finanzieri, sia attorno allo stadio, sia in stazione. È stato inoltre deciso tra il resto di istituire un’area di pre-filtraggio alla quale potranno accedere soltanto gli spettatori dotati di biglietto.

"È stato definito un dettagliato e trasversale piano di sicurezza, che sarà declinato operativamente dal questore, con misure modulari in relazione alle esigenze che si profileranno", conferma il prefetto, che già mercoledì ha chiamato a rapporto vertici delle forze dell’ordine, di Areu, vigili del fuoco e gli amministratori locali per mettere a punto il piano.

Dalle 14 alle 22 sarà inoltre in vigore il divieto di vendita e di introduzione di bevande in contenitori di vetro o lattine sia in tribuna, sia nella zona rossa attorno al Rigamonti – Ceppi. Cambia pure la viabilità, con la chiusura di alcuni svincoli della Statale 36, sensi unici, percorsi obbligati e divieti di sosta. I controlli saranno rigorosi.