Lecco-Foggia, finale playoff per la Serie B: partita ad alto rischio. Città blindata e strade chiuse, dove vederla in tv

Lecco, 16 giugno 2023 – Lecco blindata per la finalissima di domenica alle 17.30 per la serie B tra Lecco e Foggia. In campo per garantire sicurezza ci saranno almeno 300 poliziotti e carabinieri, mentre l'intera zona dello stadio verrà completamente cinturata. I biglietti per assistere alla partita sono esauriti da tempo, compresi gli 833 tagliandi riservati agli ospiti in arrivo dalla Puglia.

Le misure di sicurezza

In prefettura si è svolto un vertice per mettere a punto i dispositivi di sicurezza. E' stato deciso tra il resto di istituire un'area di pre-filtraggio vicino al Rigamonti - Ceppi alla quale potranno accedere soltanto gli spetatori dotati di biglietto. “E’ stato definito un dettagliato e trasversale piano di sicurezza, che sarà declinato operativamente dal questore, con misure modulari in relazione alle esigenze che si profileranno, a presidio di una manifestazione che sarà solo un’appassionata festa dello sport”, spiega il prefetto di Lecco Sergio Pomponio. Dalle 14 alle 22 di domenica, sarà in vigore il divieto di vendita, per asporto, di bevande in contenitori di vetro o lattine negli esercizi pubblici nelle attività commerciali in via via XI Febbraio, via Lorenzo Balicco, largo Caleotto, via don Giuseppe Pozzi, via Giovanni Pascoli, via Cantarelli, corso Giacomo Matteotti, via Papa Giovanni XXIII e anche nel bar interno allo stadio. Non sarà inoltre possibile introdurre contenitori in vetro né sugli spalti né nelle aree comprese nella zona rossa. I controlli saranno serrati. Poliziotti saranno schierati anche in stazione.

La viabilità

Dalle 14,30 verranno inoltre chiusi gli svincoli della Statale 36, sia l’uscita sud che si immette su via Balicco, sia l’uscita Nord del Caleotto. Le altre modifiche alla circolazione sono: l'inversione del senso unico di marcia in via Balicco, nel tratto da via Ferriera a corso Matteotti; dare precedenza e direzione obbligatoria a sinistra nell'intersezione tra via Balicco e corso Matteotti; il divieto di transito veicolare e pedonale in via XI Febbraio, nel tratto da via Balicco a largo Caleotto, in via Balicco nel tratto da via XI Febbraio a via Ferriera, in via don Pozzi nel tratto da via Solferino a via XI Febbraio, in via Pascoli, in via Cantarelli, nel tratto da via XI Febbraio a via Tubi, in via XI Febbraio, nel tratto da via Balicco a corso Matteotti, e in corso Matteotti, nel tratto da via XI Febbraio a largo Montenero; il divieto di transito veicolare anche in via Papa Giovanni XXIII, nel tratto da via Palestro a corso Matteotti, in corso Matteotti nel tratto da via XI Febbraio a largo Montenero, e nel parcheggio "area green" del Centro Meridiana con uscita in via Balicco; il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 9 alle 23 in via Balicco, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e in via Ferriera, nei parcheggi del Centro Meridiane "Area Green" delimitati da apposita segnaletica.

Insulti al giornalista

La partita è considerata ad alto rischio. Già nei giorni scorsi ci sono state avvisaglie di possibili episodi di violenza, al momento per fortuna solo verbale. A farne le spese sono stati Matteo Bonacina, giornalista di un sito di informazione locale, e i suoi genitori, bersasagliati sui social dagli ultrà del Foggia con insulti e minacce. La loro “colpa” è quella di avere lo stesso cognome di Kevin Bonacina, l'arbitro della partita di andata della finale dei playoff di serie C, disputata martedì scorso a Foggia. Il direttore di gara è “accusato” di aver commesso alcuni errori che hanno penalizzato i giocatori rossoneri. Pure un omomino bergamasco dell'arbitro è finito nel mirino dei foggiani, sebbene sia un metalmeccanico che nulla abbia a che fare con il fischietto. Gli animi sono stati ulteriormente avvelenati da una fotografia fake pubblicata su un importante quotidiano nazionale sportivo, che ritrarrebbe sempre l'arbitro Kevin Bonacina accanto a Matteo Salvini: peccato si tratti invece dell'ex segretario lecchese della Lega.

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e Rai 2. In streaming su OneFootball, Eleven Sports (DAZN).