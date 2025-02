Telethon, Lecco provincia più generosa d’Italia: raccolti 420mila euro

Lecco – I lecchesi campioni di solidarietà. Hanno di nuovo vinto la Maratona Telethon. sebbene a vincere sono stati quanti soffrono di malattie generiche rare e gli scienziati che cercano cure per aiutarli, curarli, guarirli. Durante l'ultima campagna di raccolta fondi i lecchesi hanno donato più di 420mila euro, 421.300 per la precisione. È il nuovo record provinciale a livello nazionale il quarto consecutivo. In 33 anni, dal 1992, i lecchesi hanno complessivamente raccolto e donato quasi 6 milioni di euro per i ricercatori di Telethon.

Grazie

“Grazie, un nuovo record di solidarietà – sono le parole di Renato Milani, coordinatore provinciale di Lecco per Telethon, e di Gerolamo Fontana, presidente dela Uildm Lecco, l'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, le due anime della Maratona Telethon lecchese –. Ancora una volta, la generosità e il cuore grande dei lecchesi hanno fatto la differenza. Un risultato a dire poco straordinario, addirittura inaspettato. Se il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare, allora i lecchesi sono un esempio straordinario. Non ci fermiamo. Ogni giorno le malattie genetiche rare colpiscono famiglie che non possono aspettare. Ecco perché continuiamo a dire sì, insieme, alla ricerca e alla speranza”.

Il bilancio

Un lavoro di squadra in 90 comuni, 14 in provincia di Bergamo, 70 azienda, 50 scuole con 10mila studenti e poi tanti volontari che hanno organizzato e allestito banchetti, amministratori locali, sponsor... Oltre 175mila euro sono stati raccolti con diverse iniziative benefiche sul territorio, 75mila sono arrivati da imprenditori e lavoratori di diverse realtà produttivi, 125mila da volontari di associazione, 45mila dalle attività svolte nelle scuole. “La partecipazione di così tanti giovani ci riempie di speranza per il futuro – sono le parole di Renato Milani e Gerolamo Fontana -. E' a loro che affidiamo il compito di portare avanti i valori della solidarietà e dell’impegno collettivo.

Il sindaco di Lecco

“Lecco, con il suo territorio, si conferma il cuore pulsante di Telethon in Italia e si attesta, cito, a “modello unico di altruismo e dedizione” – commenta il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni –. Il risultato di quest’anno è ancor più importante in quanto Telethon, da ente di ricerca sulla distrofia muscolare e sulle malattie genetiche rare, è diventato nel corso del 2024 anche ente di cura, assumendosi la responsabilità della produzione e della distribuzione di terapie contribuendo, di fatto, a mantenerle disponibili sul mercato per quanti ne hanno bisogno. Essere accanto a Telethon vuol dire dare una speranza a quanti affetti da malattie genetiche rare e sostenere le loro famiglie in questo duro percorso. Grazie lecchesi”.

La presidente della Provincia

“La meravigliosa opera di sostegno e ricerca a favore delle malattie genetiche rare, promossa da Telethon, rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la nostra provincia, per gli organizzatori e per i cittadini che in questi anni hanno offerto il loro prezioso contributo per rendere sempre più grande questo progetto – sono le aprile di Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco -. Ancora una volta la realtà lecchese ha dimostrato di essere viva e generosa. Da tempo Lecco è la prima provincia italiana per raccolta fondi attraverso Telethon. Un risultato straordinario, di cui essere fieri.”