Tamponamento a catena sulla 36. Tredici feriti, undici mezzi distrutti

Maxi tamponamento a catena ieri mattina sulla Statale 36. Pesantissimo il bilancio: 13 feriti, per fortuna nessuno grave, 11 auto distrutte e Superstrada bloccata. La carambola si è verificata poco dopo le 7.30, in pieno orario di punta, all’altezza di Annone Brianza, in direzione Nord, verso Lecco, sulla corsia di sorpasso. Velocità eccessiva e il mancato rispetto della distanza di sicurezza sono le cause dello scontro multiplo. Per soccorrere i feriti sono stati allertati i sanitari di Areu, con i volontari della Croce verde di Bosisio Parini e di Lariosoccorso di Erba. In posto pure i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e gli agenti della Polizia stradale, che hanno posizionato coni segnaletici e utilizzato i loro mezzi di soccorso come barriere per impedire che altri rimanessero coinvolti e si aggiungessero al maxi tamponamento. Alcune delle persone a bordo dei veicoli incidentati sono stati poi trasferiti in ambulanza in ospedale a Lecco e a Erba. Parecchi i danni alle macchine, tra cui Opel, Volvo, Smart e Peugeot, alcune delle quali da rottamare. Sulla Milano – Lecco si è formata una lunga coda. Ad aggravare ulteriormente la situazione c’è stato poi poco dopo un secondo incidente, dalla parte opposta all’altezza di Civate. D.D.S.