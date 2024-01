Sul Lario mancano i marinai. La Navigazione ne cerca 40 in vista della nuova stagione

Con largo anticipo, in attesa della prossima stagione estiva, la Direzione di Esercizio Navigazione Lago di Como ha aperto una selezione per reclutare quaranta marinai da inserire nell’organico. Una difficoltà di reperimento di personale che, come avviene in altri settori legati al turismo, si lega spesso agli stipendi e in particolare al problema di trovare un alloggio a costi non astronomici nei comuni del Lario.

L’opportunità è rivolta a tutti, con un unico requisito indispensabile: il possesso del Libretto di navigazione per il personale navigante in acque interne di prima categoria in corso di validità, documento necessario per essere imbarcati. Ma chi non ne fosse in possesso, ha tutto il tempo per acquisirlo entro la data di eventuale assunzione per la stagione estiva. Si tratta infatti di un documento che viene rilasciato dagli uffici della Motorizzazione civile, e in particolare dall’ufficio della Navigazione interna.

Il Libretto di navigazione è il documento di lavoro del personale marittimo che abilita alla navigazione. Contiene, oltre ai dati anagrafici e alla foto dell’intestatario, eventuali titoli di studio, onorificenze, gruppo sanguigno, corsi propedeutici effettuati, navigazione eventualmente già svolta e ogni informazione utile, ed è l’unico documento che abilita alla professione marittima. Per candidarsi è sufficiente inoltrare una specifica richiesta, corredata di curriculum, alla Direzione di Como all’indirizzo mail navicomo@navigazionelaghi.it indicando in oggetto “Selezione Esterna“. Il bando è aperto fino al 31 gennaio, poi inizieranno le selezioni e valutazioni.

A chi sarà assunto verrà applicato il contratto Autoferrotranvieri a tempo determinato, e l’attività sarà svolta presso le varie sedi di servizio della Navigazione Lago di Como. Per avere ulteriori informazioni o dettagli è possibile consultare il sito della Navigazione all’indirizzo www.navigazionelaghi.it/info-utili/lavora-con-noi.