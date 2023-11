Sui monti coi figli: cade, volo di 20 metri. Mamma salvata

Un’escursione in montagna costata cara a una mamma che sabato sera è stata sorpresa dal buio mentre percorreva insieme ai figli il sentiero in località Alpe Brasco, a 1.300 metri di quota. La donna è scivolata per una ventina di metri riportando diversi traumi, ma è riuscita a chiamare il 112 con il cellulare chiedendo aiuto per lei e i figli. La centrale ha inviato l’elisoccorso di Sondrio di Areu con il verricello. Il salvataggio è stato effettuato dal tecnico del Cnsas e dall’équipe sanitaria. Via terra, inazione i tecnici della stazione di Val Masino, VII delegazione Valtellina - Valchiavenna.