Sueglio, incendio in una baita: vigili del fuoco in azione

Sueglio (Lecco), 11 aprile 2023 – Un incendio nella notte ha completamente distrutto una baita di montagna. Dentro non c'era nessuno: è una casa di villeggiatura e i proprietari, dopo le vacanze di Pasqua e Pasquetta, erano già tornati in città.

L'allarme è scattato poco dopo mezzanotte e mezza a Sueglio, a Loco Tocco, una frazione molto isolata, in mezzo ai boschi, a circa mille metri di quota in Valvarrone.

Per circoscrivere le fiamme ed evitare che si propagassero ulteriormente, sia alle abitazioni vicine, sia al bosco, si sono precipitati sul posto in più in fretta possibile i vigili del fuoco di cinque squadre del distaccamento di volontari di Bellano e del comando provincia di Lecco.

Complessivamente sono stati mobilitati 18 vigili del fuoco con cinque mezzi di soccorso. Hanno impiegato più di tre o e mezza per spegnare il rogo e mettere in sicurezza l'intera zona. La struttura portante della baita, che si sviluppa su due piani, ha retto; il tetto invece no, è collassato. L'incendio ha bruciato anche tutto quanto si trovava all'interno della casa di montagna. A innescare le fiamme è stata probabilmente una dimenticanza: forse è stata lasciata accesa delle brace anche rovente nel camino o qualcosa di simile.