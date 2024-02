Sub in difficoltà nel lago salvato da due amici

MARONE (Brescia)

Si immerge nel lago d’Iseo e durante la fase di risalita entra in difficoltà. Gli amici che erano con lui però riescono a salvargli la vita. È successo ieri mattina nelle acque di fronte alla ciclopedonale di Vello di Marone, dove è poi atterrato l’elisoccorso. Stando alla prima ricostruzione, due sommozzatori bergamaschi di 51 e 58 anni erano in immersione nel Sebino quando qualcosa è andato storto. Risalendo verso la superficie uno ha avuto dei problemi e il compagno ha cercato di dargli una mano. Un terzo sub, che al momento dell’allarme era in spiaggia, si è tuffato nel lago per aiutarli. Quando sono arrivati i soccorritori di Sale Marasino e i vigili del fuoco di Darfo, con un mezzo di soccorso acquatico, hanno trovato il gruppo già a riva. Uno dei sub non era cosciente. La centrale di prima emergenza Areu ha inviato l’elicottero. Rianimato in spiaggia, il sommozzatore che più era stato in difficoltà ha raggiunto in volo l’ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. In ospedale per accertamenti a Lovere un secondo sub.