Stop alle frane. Dalla Regione 800mila euro

Basta frane sulla Sp 72. E anche sulla linea ferroviaria Lecco - Colico che corre poco più a monte della provinciale rivierasca. È stato approvato il progetto esecutivo per l’intervento urgente di mitigazione del rischio da frana di crollo sul versante a monte della Sp 72 a Varenna, dove il 19 maggio 2023, si è riversato un dissesto, che ha perforato il tetto di una galleria paramassi e provocato la chiusura, sia della provinciale, sia della linea ferroviaria, per quasi un mese. Sono stati stanziati 800mila euro. I soldi arrivano da Regione Lombardia. Per riaprire la Sp 72 e la tratta ferroviaria sono stati già eseguiti alcuni interventi di messa in sicurezza, che però non bastano. I progettisti, per mettere a punto l’intervento, hanno sviluppato uno studio geologico e alcuni modelli sull’eventuale caduta di altri massi, in modo da dimensionare le opere di protezione e da collocarle nei punti migliori.

"A un anno dai primi interventi di ripristino dopo la frana, l’approvazione del progetto esecutivo rappresenta una tappa importante nel percorso di realizzazione di interventi complessivi – spiega il vicepresidente e consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli - Con la Statale funzionale in particolare a spostamenti tra l’area metropolitana e la provincia di Sondrio, la Sp 72 rappresenta l’unico collegamento lungo la sponda orientale del lago di Como e connette i comuni da Lecco a Colico. È quindi fondamentale e necessario attivare interventi di mitigazione da rischio frana per evitare la sospensione del traffico. L’obiettivo principale è quello di arrestare per quanto possibile a monte eventuale materiale in movimento, assicurando con la galleria paramassi la protezione della strada in caso di superamento delle barriere". D.D.S.