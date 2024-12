Stella di Natale. Al planetario con Deep space

I Re Magi venuti da lontano, una stella cometa che li guida fino a Betlemme dove è nato Gesù bambino, oro, incenso e mirra in regalo. A Lecco, non in Oriente, sotto la cupola del Planetario civico di Lecco. E con veri appassionati esperti di firmamento. È un viaggio eccezionale quello che propongono gli astrofili del gruppo Deep space di Lecco che gestiscono il Planetario comunale. È un percorso tra astronomia, storia e arte per spiegare uno dei più affascinanti misteri di ogni tempo, quello della stella di Natale appunto, o della cometa. L’appuntamento è per domenica, il 29 dicembre alle 16, e poi per il primo giorno dell’anno, mercoledì 1 gennaio, alla stessa ora, alle 18, e ancora per l’Epifania, lunedì 6 gennaio, in ricordo del culmine del viaggio dei Magi appunto fino a Gesù bambino, seguendo una cometa.

L’appuntamento è consigliato per spettatori da 8 anni a salire. Occorre prenotare al sito www.deepspace.it. Per informazioni: 0341.367584 o 328.8985316. Il Planetario civico di Lecco si trova in corso Giacomo Matteotti 32, a Lecco. Sabato 4 gennaio, sempre gli astrofili del Deep space propongono una serata di osservazione astronomica in quota con i loro telescopi. Ci si ritrova alle 18 al parcheggio della funivia per i Piani d’Erna per l’occultazione di Saturno da parte della Luna e le Quadrantidi, le stelle cadenti. Biglietto unico: 10 euro, 5 i soci, 20 il family per genitori con figli. Il pagamento solo con carta di credito e bancomat in loco. È richiesta la prenotazione, sempre tramite il sito www.deepspace.it. D.D.S.