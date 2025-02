Lecco, Statale 36: prove radio di emergenza nelle gallerie della superstrada olimpica

Lecco, 7 febbraio 2025 – “Uno, due, tre prova! Sa, sa! Prova!”. Prove tecniche di emergenza nella gallerie della Statale 36. Nei giorni scorsi i volontari della Protezione civile specializzati nelle telecomunicazioni hanno partecipato alle prove radio all'interno delle gallerie della Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per mettere a punto e tarare i sistemi di comunicazione in caso di emergenze, come incidenti, crolli, allagamenti, dissesti, che purtroppo capitano spesso nei tunnel della Superstrada.

Le prove sono state compiute in vista delle prossime Olimpiadi invernali, perché sulla 36 viaggeranno atletici, tecnici, giornalisti e spettatori diretti in Valtellina per alcune delle gare olimpiche. “Scopo dell’attività è stato quello di testare le comunicazioni radio all’interno delle gallerie nel caso in cui si verifichi un’emergenza”, spiegano dalla Provincia di Lecco. All'interno di molti tunnel i telefonini tra l'altro non prendono: l'unico strumento di comunicazione sono quindi le radio. Il campo base è stato allestito nel Centro polifunzionale di emergenza di Sala al Barro a Galbiate, dove è installata una postazione fissa per le comunicazioni radio regionali di protezione civile, coinvolta nelle prove di sintonia condotte mensilmente.

Dodici i volontari mobilitati, 5 i mezzi impiegati. Il coordinamento è stato svolto dai funzionari della Protezione civile dell'Amministrazione provinciale. Nei prossimi mesi si terrà una maxi esercitazione sulla Statale 36 in vista delle Olimpiadi invernali del 2026.