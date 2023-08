Incidente sulla Statale 36, auto si ribalta nella galleria del Monte Barro: traffico paralizzato verso nord

Galbiate (Lecco) – Traffico paralizzato dalle 18 di oggi sabato 5 agosto sulla Statale 36 a causa di un’auto che si è ribaltata nella galleria del Monte Barro. Per permettere i soccorsi e il recupero del mezzo incidentato, una corsia del tratto di tunnel è stata chiusa, bloccando la circolazione in direzione Nord.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è verificato poco dopo le 18. Un’auto che stava transitando in direzione del confine svizzero, arrivata all’altezza del chilometro 47, all’interno della galleria del Monte Barro, ha prima urtato le pareti del tunnel e poi si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. Nello schianto sono rimasti coinvolti un 34enne e un bambino di 2 anni che fortunatamente non hanno riportato conseguenze.

Sul posto sono intervenute un’automedica, un’ambulanza, il personale delle forze dell’ordine e di Anas. Per soccorrere le persone coinvolte nell’incidente, recuperare l’auto ribaltata ed effettuare i rilievi una corsia è stata chiusa al traffico: sulla superstrada, già molto trafficata in questa giornata di esodo, si è formata quindi una lunga coda tra lo svincolo di Suello e il ponte di Lecco.