Statale 36, traffico in tilt: lunghe code per ponte del 2 giugno e Nameless Festival

Lecco, 2 giugno 2023 – Tre quarti d'ora per percorrere 15 chilometri di Statale 36. Sulla Milano – Lecco si registrano rallentamenti e lunghe code. Il tratto peggiore è quello tra Costa Masnaga e Lecco. Il traffico intenso dipende sia dall'esodo per il ponte del 2 giugno, sia per l'invasione dei quasi centomila spettatori del Nameless Festival ad Annone Brianza, uno tra i più importanti appuntamenti di musica internazionale in Italia che comincia nel pomeriggio e prosegue per tre giorni fino a domenica.

La situazione è da bollino rosso pure sulla ex Statale 36 tra Garlate e Lecco e sulla Lecco – Bergamo tra Calolziocorte e Vercurago, sempre in direzione nord verso Lecco, da dove poi si può proseguire per la Valsassina, l'Alto Lago e la Valtellina. In alternativa alla 36 si possono percorre la Sp 51 La Santa, la 342 Briantea Como – Bergamo, la Sp 58 di Colle Brianza, la Sp 70 Dolzago – Galbiate o la Statale 639 dei Laghi. Per chi è diretto in Alto Lario e Sondrio, occhio all'interruzione per frana della linea ferroviaria Lecco – Colico: al posto dei treni ci sono bus navetta e traghetti via lago.