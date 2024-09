Statale 36, numeri mai visti per l’ultima domenica di controesodo: traffico su del 15%

Lecco, 1 settembre 2024 – Traffico record sulla Statale 36. Durante quest'ultimo week end di controesodo di fine estate, il numero di auto presenti sulla Statale del Lago di Como e dello Spluga è aumentato di un ulteriore 15% rispetto al precedente fine settimana, quando i volumi di traffico erano già risultati maggiori rispetto a quello ancora precedente della fine della settimana di Ferragosto.

Il traffico è stato superiore anche rispetto alle previsioni della vigilia, già da bollino rosso. A innescare l'impennata di spostamenti sono stati i vacanzieri di ritorno verso Milano e la Brianza dalle ferie dal lago e dalle montagne di Valsassina e Valtellina, ma anche i tanti che si sono goduti gli ultimi giorni di pausa prima della ripresa delle normali attività con gite fuoriporta andata e ritorno.

I numeri

La tratta più trafficata risulta sempre quella di Monza, da dove sono passati 250mila automobilisti. All'altezza di Costa Masnaga sulla Milano–Lecco sono stati contati invece 158mila veicoli, tra Lecco e Mandello del Lario 84mila e in Alto Lago, tra Mandello e Colico, circa 70mila.

Sono numeri record, mai registrati prima. Nonostante il traffico intenso, non si sono registrati particolari problemi, se non qualche coda e rallentamento anche questa sera tra Mandello e Abbadia, all’ingresso a Lecco da nord, nel tunnel dell'Attraversamento, all'uscita da Lecco verso sud sul Terzo Ponte Alessandro Manzoni e nella galleria del Monte Barro.

Statale 38

Traffico in aumento e numeri importanti anche in Valtellina, sulla Statale dello Stelvio. Dopo l’innesto della Statale 36 la Statale 38, in prossimità di Novate Mezzola, i mezzi di passaggio sono stati circa 30mila, scesi a 15mila dopo le uscite per la Val Chiavenna, mentre prima della tangenziale di Sondrio sono stati contati 56mila passaggi, 24mila dopo Tirano.

Lungo la Variante di Morbegno gli automobilisti rilevati sono stati invece 58mila. Si tratta di numeri di transiti superiori a quelli riscontrati nelle precedenti settimane estive.