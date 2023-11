Statale 36, chiuso il Terzo ponte per un incidente nella notte. Traffico deviato a Lecco: città in tilt

Lecco – Statale 36 paralizzata e Lecco nel caos. A scatenare il disastro viabilistico sulla Milano – Lecco e soffocare Lecco nella morsa del traffico è stata la chiusura totale del Terzo ponte Alessandro Manzoni in direzione nord, verso Lecco appunto. La serrata totale è stata poi ridotta ad un restringimento di carreggiata.

Automobilisti e camionisti diretti verso la Valsassina e verso l'Alto Lario e la Valtellina hanno così dovuto attraversare la città passando per il lungolago e le vie del centro storico, che non possono reggere un simile carico di mezzi. Per percorrere un tratto di nemmeno una decina di chilometri sono previsti tempi di percorrenza di tre quarti d'ora.

La chiusura del Terzo ponte e di un cinque chilometri di Superstrada è scattata in nottata poco prima dell'alba: un camionista di un'azienda di riciclo di rifiuti di Colico, con il bilico che guidava ha urtato e divelto un pannello segnaletico informativo a messaggio variabile. In seguito alla scontro ha anche perso il rimorchio, che si è ribaltato in mezzo alla strada. Per consentire ai tecnici di Anas di sostituire il portale informativo danneggiato, la Super è stata chiusa. La circolazione è stata parzialmente ristabilita, sebbene a scartamento ridotto, solo in tarda mattinata.