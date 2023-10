Stagione finita in anticipo. Lancio di fumogeni e torce. Daspo di un anno a tre ultrà

Il campionato di calcio e la stagione del pallone sono finiti in anticipo per tre ultrà del Lecco. Il questore li ha banditi dagli stadi e dagli spalti degli impianti sportivi di tutta Italia per un anno. Sono tre tifosi blucelesti facinorosi e pericolosi di 30, 31 e 40 anni che lo scorso 18 giugno hanno rovinato la grande festa per la promozione in B dei giocatori di casa. Durante il match di ritorno allo stadio Mario Ceppi – Mario Rigamonti tra i padroni di casa, che poi hanno conquistato la serie B ribaltando il risultato dell’andata e i pronostici della vigilia, contro gli avversari del Foggia, i tre ultras hanno letteralmente infiammato la situazione, che era già potenzialmente esplosiva per l’incontro considerato ad alto rischio. Hanno acceso fumogeni e torce e li hanno buttati sia in strada, sia sulle gradinate sottostanti, rischiando di innescare il fuggi fuggi di una calca incontrollata.

Uno dei tre probabilmente è uno dei capi della tifoseria, perché ha distribuito i fumogeni pure ad altri tifosi. Fortunatamente non hanno innescato disordini né incidenti, sebbene ci sia mancato veramente poco. Lo hanno notato pure i poliziotti e i carabinieri schierati in forze per garantire ilcordone di sicurezza. Gli agenti della Scientifica sono poi riusciti a identificarli e rintracciarli, grazie pure alle immagini registrate con le telecamere del sistema di videosorveglianza dello stadio. Il questore di Lecco Ottavio Aragona contro i tre ha quindi emesso un daspo, cioè un provvedimento di divieto di accedere a luoghi sportivi, per evitare che ne combinino altre. Il daspo per i tre vale per un anno intero e riguarda tutti i luoghi dove si svolgono partite a calcio.