Lecco, l’esodo natalizio blocca la SS36: traffico in aumento del 20 per cento

LECCO - Automobilisti in marcia sulla Statale 36 in aumento del 20% per le vacanze di Natale. Lo stimano i tecnici di Anas, che gestiscono la strada più trafficata strada di tutto il Nord Italia, a livello nazionale seconda solo al Raccordo anulare, almeno durante il periodo natalizio.

“Le arterie più trafficate, a ridosso delle festività, saranno a Roma il Grande Raccordo Anulare e in Lombardia la SS36 del Lago di Como e dello Spluga", confermano proprio da Anas.

Si stima che complessivamente in tutta Italia si metteranno in viaggio 6 milione e mezzo di persone a partire da oggi fino ai prossimo giorni. La situazione dovrebbe comunque migliorare una volta passato il Natale e durante i periodi infrasettimanali. Oltre alla Statale 36 e al Raccordo di Roma, l’altra sorvegliata speciale è l’A2 del Mediterraneo con una crescita dal 50% al 70% di traffico."Come per l’esodo estivo – spiega e rassicura Aldo Isi, ad di Anas -, anche nel periodo delle festività natalizie siamo impegnati a garantire una circolazione più fluida e scorrevole. È sempre operativo il presidio h24 per monitorare la rete stradale e intervenire subito in caso di condizioni meteorologiche avverse e intense precipitazioni nevose. Vogliamo riassicurare a chi si mette in viaggio un esodo natalizio sereno con la raccomandazione di avere sempre un comportamento corretto alla guida".

Pure il prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha messo a punto un piano per gestire eventuali emergenze, che in Superstrada, tra incidenti, frane, allagamenti e interruzioni non mancano mai. Ha chiesto ai vertici delle forze dell’ordine di intensificare i controlli e ai sindaci dei paesi attraversati dalla 36 di preallertare gli agenti della Polizia locale. Sono inoltre pronti ad entrare in azione pure gli operatori e i volontari della Protezione civile, con acqua e generi di conforto per guidatori e passeggeri che eventualmente dovessero restare imprigionati in coda.