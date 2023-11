Lecco, sportivo in difficoltà in acqua recuperato dai vigili del fuoco

Lecco - La squadra nautica dei vigili del fuoco è intervenuta questa mattina alle 9 per soccorrere una persona in difficoltà in acqua.

L'equipaggio una volta raggiunta la persona ha scoperto che si trattava di uno sportivo che a causa di un calo di vento era rimasto in mezzo al lago e per trarsi d’impaccio con l'attrezzatura stava provando a raggiungere la riva. I suoi sforzi non sono sfuggiti ai passanti sul lungolago che hanno dato l’allarme.

A recuperarlo ci hanno pensato i vigili del fuoco che dopo essersi accertati delle sue condizioni l’hanno trasportato in una zona sicura e poi sono rientrati alla base.