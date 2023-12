Spaventoso frontale fra due automobili. I conducenti sono gravi

Grave incidente ieri a Sarnico. Due automobilisti sono rimasti intrappolati nelle rispettive automobili dopo uno scontro frontale avvenuto attorno alle 15.30 lungo la strada litoranea che collega la cittadina a Paratico. Lui ha 77 anni, è un geometra di Sarnico ed era alla guida di un T-Roc. Lei, 23 anni, era alla guida di una Mercedes. Lo schianto all’altezza della curva a esse tra i cantieri navali Riva e Villa Surre e la strada litoranea è stata bloccata per permettere i soccorsi: è stata riaperta poco prima delle 18. Per estrarre i feriti incastrati negli abitacoli delle auto, ferite ma coscienti (ricoverate in codice rosso al Papa Giovanni XXIII e a Brescia) è partita da Bergamo una squadra dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri di Bergamo per rilevare l’incidente, di cui resta da chiarire la dinamica.